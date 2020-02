Google Translate test donker thema: zo ziet het eruit

Google test voor vertaal-app Google Translate een nieuw donker thema. In de afgelopen tijd kregen steeds meer apps een zogenoemde donkere modus, voor Translate lijkt die ook in de startblokken te staan.

Donker thema voor Translate

Steeds meer applicaties krijgen een optie waarbij gebruikers kunnen kiezen om een donker thema in te stellen. Dit zorgt niet alleen voor rust aan de ogen als je je smartphone bijvoorbeeld in de avonduren nog gebruikt, maar kan ook gunstiger zijn voor het uithoudingsvermogen.

Ook Google heeft diverse apps al een donkere modus gegeven en lijkt dit binnenkort ook uit te rollen naar Google Translate. Bij een kleine groep gebruikers zou deze functie al getest worden, waardoor we een beetje een beeld krijgen van hoe het eruit komt te zien.

Het lijkt erop dat het donkere thema in Translate nog niet helemaal klaar is. Overigens is het donkere thema niet volledig donker; we zien vooral verschillende tinten grijs terug, samen met wat blauwe elementen die nog op elkaar afgestemd moeten worden. Er is nu geen consistente lijn te ontdekken.

Onbekend is wanneer de Google Translate app de nieuwe themakeuze krijgt. Vooralsnog gaat het om een test. Zie jij het donkere thema in de app, dan horen (en zien) we het graag!