Google Telefoon-app krijgt nieuw Material You-design: zo ziet het eruit

Verschillende applicaties zijn door Google al geoptimaliseerd voor het gebruik onder Android 12. Dit is terug te zien aan de Material You-interface die voor verschillende Google-apps al beschikbaar is. Nu is de dialer-app Google Telefoon aan de beurt.

Material You voor Google Telefoon

De Google Telefoon-app is voorzien van een nieuwe bètaversie. In deze nieuwe versie heeft Google het design onder handen genomen. Hierbij zien we de invloed van Android 12 terug, waarbij Google het nieuwe Material You thema heeft toegevoegd aan deze dialer-app.

De wijzigingen zijn terug te vinden in versie 70, welke nu dus als bèta is uitgebracht. De cirkelvormige symbolen en elementen hebben plaats moeten maken voor een nieuw ontwerp met zogenaamde squircle (combinatie van vierkant en cirkel). Hierbij zullen ook weer de kleuren overeenkomen met de kleuren van de ingestelde achtergrond. De andere onderdelen, die terug te vinden zijn in de navigatiebalk, worden aangeduid met een pilvormig symbool.

Aangezien het gaat om een nieuwe bètaversie, kan het zijn dat Google in de definitieve versie nog andere wijzigingen doorvoert in het ontwerp. Google rolt deze update weliswaar als bèta uit, maar het nieuwe ontwerp wordt aan de kant van de server geactiveerd.