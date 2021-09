Google Klok en Google Rekenmachine app in ‘Material You’-design gegoten

Google zet met de komst van Android 12 in het vooruitzicht flink in op het nieuwe Material You-design. In de nieuwste bètaversie van Android 12 zien we de nieuwe systeem-apps, Klok en Rekenmachine, die beiden in Material You-saus zijn gegoten. Deze zal ook naar eerdere Android-versies komen, zo is de verwachting.

Klok en Rekenmachine in Material You

We schreven donderdag over Android 12 Beta 5, waarbij verschillende verfijningen doorgevoerd zijn. Verschillende applicaties zullen ook in een nieuw jasje gestoken worden als Android 12 vrijgegeven wordt. Niet alleen toestellen met Android 12, maar vermoedelijk dan ook bij eerdere Android-versies. Eerder zagen we al Gmail in Material You, nu is het de beurt aan twee andere apps.

Foto’s via XDA

We beginnen met de wekker-app; Google Klok. Met versienummer 8.0 wordt de Material You-interface uitgerold. Dit is terug te zien aan de afgeronde kaarten en ronde, ovale vormen in de navigatiebalk. Ook de timer is met de Material You-interface aangepast naar een nieuwe stijl. In de Google Klok app worden ook de dynamische thema’s ondersteund, zodat in Android 12 het kleurenschema van de achtergrond meegenomen kan worden.

Google Rekenmachine 8.0, ofwel de calculator-app is ook voorzien van vernieuwingen in de interface. Hier eveneens de ondersteuning voor dynamische thema’s en vernieuwde vormen en designs. Dit zien we terug in de ronde vormen van de toetsen in de app. Gebruikers met Android 11 kunnen de nieuwe interface al proberen via deze en deze APK. Houd er rekening mee dat het installatiebestand kan verschillen per toestel. Sommige functies zijn wat beperkter (zoals de dynamische thema’s), omdat deze alleen werken onder Android 12.