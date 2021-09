Bug in Google Klok app zorgt ervoor dat wekker niet afgaat

Als je je deze week hebt verslapen omdat de wekker niet af is gegaan, dan kan het zomaar zijn dat je last hebt van de bug in de Google Klok-app. Bij een grote groep gebruikers is de wekker niet afgegaan.

Wekker niet afgegaan

De Google Klok app wordt door veel Android-bezitters gebruikt om hun wekker te zetten. Echter melden veel gebruikers een bug, waardoor de wekker in zijn geheel niet afgaat. Bij een groep gebruikers was hier in de afgelopen week sprake van, met als gevolg dat mensen te laat waren om naar werk, school of afspraak te gaan. Is dat bij jou ook gebeurt, dan ben je zeker niet de enige. In de Google Play Store wordt de applicatie overspoeld met negatieve reviews.

Sommige gebruikers melden een verband tussen de Niet Storen-modus en gemiste alarmen, anderen rapporteren problemen in combinatie met de integratie van Spotify. Oplossingen daarvoor lossen het probleem lang niet altijd op. De fout is inmiddels ook bij Google gemeld in de IssueTracker. Het is nu afwachten totdat Google het probleem oplost.

Niet iedere gebruiker heeft problemen met de Google Klok app, maar mocht je niet te laat op je werk willen verschijnen, dan kan het raadzaam zijn even een andere wekker erbij te zetten; of daarnaast nog een extra wekker-app te downloaden uit de Google Play Store. Er zijn hierin mogelijkheden genoeg, zoals de Simple Clock app.