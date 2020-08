Google Klok krijgt Bedtijd-modus: hulp bij in slaap vallen en wakker worden

Google heeft extra functionaliteit toegevoegd aan de Google Klok-app. De wekker-applicatie van het bedrijf is uitgebreid met een extra tabblad; Bedtijd. De nieuwe functie moet je helpen met het in slaap vallen en ook met ontspannend wakker worden.

Google Klok: Bedtijd

Google rolt een update uit voor de Google Klok-app. De applicatie wordt uitgebreid met een handige functie waarmee je beter inzicht krijgt in je slaappatroon. Tevens moet het helpen met het prettiger in slaap vallen en ontspannender wakker worden. Alles begint in de navigatiebalk, waar je nu de optie ‘Bedtijd’ terug kunt vinden.

Bij de eerste keer starten krijg je een uitleg te zien. Je kunt een vaste bedtijd instellen, net als een vaste tijd voor de wekker. Ook kun je bij het instellen van de wekker kiezen voor ‘Zonsopgangwekker’. Hierbij wordt het scherm langzaam ingeschakeld voordat de wekker gaat. Het is te vergelijken met de Wake Up Light van Philips, die op die manier een natuurlijke zonsopkomst moet nabootsen.

De Google Klok-app voegt ook opties toe uit Digital Wellbeing. Hier zie je terug wat je na je bedtijd nog doet met je smartphone en hoe lang je er nog mee in de weer bent. Zo kun je bijvoorbeeld terugzien dat je na bedtijd nog 20 minuten rond hebt gekeken op Instagram, of je tijd doorgebracht hebt op Facebook terwijl je eigenlijk had moeten slapen.