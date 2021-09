Android 12 Beta 5 uitgebracht: dit is er nieuw

De definitieve vrijgave van Android 12 zal niet gek lang meer op zich laten wachten. Nu is Android 12 Beta 5 vrijgegeven met een reeks verbeteringen, voordat de definitieve versie verschijnt.

Android 12 Beta 5

Een nieuwe bètaversie is vrijgegeven van Android 12. Het nieuwe Material You design staat hier centraal; zo zien we verbeteringen klaarstaan voor de Material Clock widget, waarbij je kunt kiezen uit verschillende stijlen van de klok.

Foto via Droid-life

In de app-launcher van de Pixel-toestellen is het mogelijk om met de zoekfunctie in het menu, je telefoon te doorzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van bestanden die op de smartphone staan, of een geïnstalleerde app. Wanneer het zoekresultaat niet helemaal naar wens is, kun je ook direct vanuit daar met Google zelf zoeken.

Op het vergrendelscherm is er voortaan ook een knop te vinden voor je smart-apparaten. Een druk op de knop leid je direct naar het scherm met je ingestelde slimme apparaten. Ook zijn enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd om de algehele stabiliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Binnen enkele weken wordt naar verwachting de definitieve versie van Android 12 verwacht. Benieuwd wanneer jouw toestel de update krijgt, raadpleeg dan regelmatig ons Android 12 update overzicht.