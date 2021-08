Android 12 Beta 4: laatste bèta brengt nieuwe verbeteringen

Google heeft de laatste bèta vrijgegeven van Android 12. Dit betekent dat de definitieve release van Android 12 steeds dichterbij komt. In Android 12 Beta 4 komen we nog wat verbeteringen en optimalisaties tegen. De bètaversies worden gebruikt om de Android-versie helemaal klaar te stomen voor een brede uitrol.

Android 12 Beta 4

Android 12 is bijna klaar, nu is de vierde bètaversie vrijgegeven waardoor we steeds dichterbij de definitieve release van Android 12 komen. Deze herfst moet de definitieve versie uitgebracht worden, maar voor het zover is heeft Google in Android 12 Beta 4 nog wat verbeteringen doorgevoerd, zo meldt 9to5Google.

In de interface van Beta 4 zijn themapictogrammen toegevoegd. Deze zijn terug te vinden in de stijlen van de Pixel Launcher. Nog niet alle apps worden ondersteund. Bij de themapictogrammen wordt de kleur en stijl aangepast aan de achtergrond en het gekozen thema. Dit geldt ook voor het Google-logo in de zoekbalk. Ook de Easter Egg weer toegevoegd. Bij Android 12 wordt een weergave getoond met een klokwidget. Je kunt hierbij de minutenwijzer pakken en deze naar 12:00 uur draaien. Vervolgens verschijnt het beeldmerk van Android 12. De achtergrond wordt ook in een ander jasje gestoken.

In de komende weken zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen over Android 12.