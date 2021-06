Android 12 Beta 2 verschenen: dit is er nieuw

Android 12 gaat nu al een tijdje mee, maar er wordt nog volop getest. Nu heeft Google Android 12 Beta 2 uitgebracht waarin we een aantal nieuwe zaken tegenkomen. Wat is er nieuw met deze update?

Android 12 Beta 2

Google heeft een nieuwe beta-versie uitgebracht van Android 12. Het gaat om Beta 2. Opvallend is dat Google een aantal nieuwe zaken toe heeft gevoegd aan de interface van het besturingssysteem. Android 12 biedt van zichzelf al een hoop nieuwe features.

Nieuw is het dashboard met privacyfuncties. Hier wordt precies getoond welke machtigingen apps hebben opgevraagd in de afgelopen 24 uur. Dit kan bijvoorbeeld toegang tot microfoon, camera en/of locatie zijn. Ontwikkelaars kunnen aan hun app ook toevoegen waarom een app bepaalde toegang wilde hebben. Er kan nu ook een melding verschijnen in het scherm als een app het klembord opent of leest. Tevens zie je nu de microfoon- en camera-indicator oplichten als een app toegang heeft tot één van deze functies.

Ook de ‘snelle instellingen’ worden aangepakt met de update. Er is een nieuwe ‘Internet’-tegel. Deze toont je actieve verbindingen. In het geval van WiFi is dat het standaardpictogram met de netwerknaam. Met een tik opent het internetpaneel, waarna je de verbinding snel kunt verbreken, WiFi-verbindingen kunt bekijken en het mobiele netwerk uit- of in kunt schakelen.

De Android 12 Beta 2 biedt ook vroegtijdige ondersteuning voor het kleurrijke Material You design, waarbij de kleuren aangepast worden op de wallpaper. Ook is het power-menu iets veranderd.

Als eerst komt de functionaliteit beschikbaar voor de Pixel-devices. Pas in het najaar kunnen we de definitieve versie van Android 12 verwachten. Benieuwd of jouw toestel Android 12 krijgt, raadpleeg ons Android 12 update overzicht.