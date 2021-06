‘Android 12 krijgt functie die apps automatisch kan vertalen’

De nieuwste Android-versie lijkt een feature te krijgen, waarmee apps automatisch vertald kunnen worden in de taal van de gebruiker. De functie moet deel uitmaken van Android 12.

Android 12 kan automatisch apps vertalen

In de broncode van de nieuwste Android 12 beta is de aanwijzing voor de nieuwe feature gevonden. Met de functie kunnen apps in een andere taal automatisch omgezet worden naar bijvoorbeeld de Nederlandse taal. De ontdekking is gedaan door de collega’s van XDA.

De functie zal in ieder geval werken op Pixel-devices, maar het is onduidelijk of deze ook naar andere Android-toestellen komt. Daarnaast is op dit moment niet duidelijk of gebruikers ook de optie hebben om deze functie niet in te schakelen, al lijkt dit ons wel voor de hand liggend. In theorie wordt het mogelijk om bijvoorbeeld een Spaanstalige applicatie op deze manier in het Nederlands om te zetten. App-ontwikkelaars zullen deze optie wel in moeten bouwen in hun apps, als ze deze optie aan willen bieden.

