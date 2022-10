Samsung Galaxy Tab A8 ontvangt update naar Android 12

Een grote update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy Tab A8. De tablet die vorig jaar werd uitgebracht, ontvangt de update naar Android 12, samen met een reeks verbeteringen.

Android 12 voor Galaxy Tab A8

Samsung rolt in Nederland een grote update uit voor de Samsung Galaxy Tab A8 tablet. De gunstig geprijsde tablet hebben we eerder al uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy Tab A8 review. Het apparaat ontvangt de update naar Android 12, zo laat Werner aan DroidApp weten. De nieuwe update brengt ook beveiligingsupdate september 2022.

Niet alleen wordt Android 12 geleverd naar de tablet; ook One UI 4.1 is aanwezig met de update. Dit is de nieuwe skin van Samsung die over Android wordt gelegd. Met al deze nieuwe verbeteringen worden nieuwe privacy-opties toegevoegd en kun je hiervoor verschillende instellingen aanpassen. We zien verder verbeteringen en nieuwe functies voor het Samsung toetsenbord en is de interface van de camera-app licht aangepast. Ditzelfde geldt voor de galerij-app, de agenda-app van Samsung en is het mogelijk om de interfacekleuren aan te passen aan de kleuren uit de ingestelde achtergrond.

De update wordt vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je tablet.