Samsung voegt 18 eigen patches toe aan beveiligingsupdate oktober

Samsung heeft de details vrijgegeven over de beveiligingsupdate van oktober. Met de tiende security-patch van dit jaar heeft het merk 18 eigen patches toegevoegd. Welke zaken worden bij Samsung aangepakt?

Samsung over update van oktober

De beveiligingsupdate van oktober is vanaf nu verkrijgbaar voor verschillende modellen. Zo verscheen deze update al voor de Galaxy S22-serie, en ook de S21-modellen zien de update binnenrollen. Bij toestellen van Samsung brengt deze update niet alleen de patches vanuit Google, Samsung voegt hier zelf ook nog patches aan toe. De fabrikant geeft hier nu meer informatie over.

In totaal gaat het bij Samsung om 18 eigen patches die zijn toegevoegd. Hierbij zien we dat Samsung fixes heeft doorgevoerd voor het eigen Knox-systeem. Verder zien we een optimalisatie voor de Edge Vensters. Samsung grijpt de oktober-update ook aan om bepaalde kwetsbare plekken in de beveiliging van NFC, de GIF-maker en de driver voor de muis te dichten.

In de komende tijd zullen verschillende toestellen van Samsung geüpdatet worden met de nieuwe update. Krijg je de update binnen, laat het ons dan zeker weten. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot en dan gaan wij ermee aan de slag!

