Samsung rolt oktober-update uit voor Galaxy S21-serie

De drie smartphones uit de S21-serie worden door Samsung bijgewerkt met een nieuwe update. De telefoons worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate van oktober.

Oktober-update voor S21-serie

Samsung heeft een update klaargezet voor de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Alle drie de smartphones van het bedrijf worden geüpdatet met een nieuwe update vanuit Google. Het merk rolde de nieuwste oktober-update, die officieel vandaag pas officieel is vrijgegeven, op een eerder moment al uit voor de Galaxy S22-serie.

Als we de changelog bekijken van de update, dan word je hier niet perse heel veel wijzer van. De fabrikant brengt enkel de beveiligingsupdate. Dit zijn patches vanuit Google, samen met patches vanuit Samsung zelf. De update heeft een grootte van circa 230MB, zo laat Simon ons weten. De Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra krijgen de update vanaf nu uitgerold in Nederland en België. Op een later moment zullen andere modellen, en ook de Galaxy S21 FE volgen.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 619,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 770,00 euro