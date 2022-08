Samsung Galaxy S21-serie: beveiligingsupdate augustus staat klaar

Na de Samsung Galaxy S22- en de Note 20-serie, is het in Nederland en België nu de beurt aan de volgende serie toestellen die de update van augustus binnenkrijgen. Samsung rolt de update uit voor de Galaxy S21-serie.

Galaxy S21: beveiligingsupdate augustus

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Alle drie de smartphones worden bijgewerkt met de nieuwste security-patch die beschikbaar is voor Android. Het is de beveiligingsupdate van augustus. Eerder werd de update al uitgerold voor de Samsung Galaxy S22-serie en ook de Note 20-serie heeft de update sinds van de week binnen zien rollen. In verschillende landen werd de update ook al verspreid voor de Galaxy S21-serie en nu is dat ook het geval in Nederland en België.

Samsung heeft in de changelog geen lange lijst aan veranderingen in petto, zo blijkt. De Galaxy S21-familie wordt enkel bijgewerkt met de nieuwe beveiligingsupdate. Deze biedt vanuit Google enkele tientallen patches tegen zwakke plekken in de beveiliging. Daarbij heeft Samsung ook meerdere kwetsbaarheden aangepakt met de augustus-update.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 654,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 785,00 euro