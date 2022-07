Samsung Galaxy S21-serie en S20 FE krijgen beveiligingsupdate juli, A22 van juni

Samsung heeft eerder al de Galaxy S22-serie bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juli. Nu is het de beurt aan de in 2020 uitgebrachte Galaxy S20 FE, en de Galaxy S21-serie. Voor de Galaxy A22 staat eveneens een update klaar.

Beveiligingsupdate juli voor Galaxy S20 FE en S21

Vier toestellen van Samsung worden vanaf deze ochtend bijgewerkt met de nieuwste security-patch die er voor Android beschikbaar is. Beveiligingsupdate juli 2022 wordt uitgerold naar verschillende toestellen. Allereerst meldt Marianne de update voor de Samsung Galaxy S20 FE, waarbij het toestel een van de eerste toestellen is die de update aangeboden krijgt. De update heeft een grootte van 260MB en brengt volgens de changelog enkel de verbeteringen in de beveiliging. Bovenop de patches van Google, zijn de patches van Samsung toegevoegd.

Samsung rolt de update ook uit voor de drie smartphones in de Galaxy S21-serie. Dit betekent een update voor de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. De drie smartphones krijgen enkel de nieuwe patch, dus verder geen nieuwe functies of grote veranderingen.

Galaxy A22

Michael meldt ons ook een update voor de Samsung Galaxy A22. Het betaalbare toestel uit de A-serie wordt vanaf nu in ons land bijgewerkt met de beveiligingsupdate van juni. Deze update brengt enkel de verbeteringen in de beveiliging, zonder verdere nieuwe functies of veranderingen.

De updates voor de genoemde toestellen worden vanaf nu uitgerold. Wanneer je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding van op je device.

