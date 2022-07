Samsung Galaxy S22-serie: krijg tijdelijk 100 euro cashback

Wil je genieten van extra korting op je nieuwe smartphone? Dan is het wellicht interessant om eens te kijken bij Samsung. Bij het merk kun je nu de Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra met extra korting krijgen dankzij de cashback-actie.

Galaxy S22 cashback-actie

De hele maand juli kun je bij Samsung profiteren van extra voordeel op de high-end smartphones van het bedrijf. Het gaat om flink wat korting op de Samsung Galaxy S22, de Samsung Galaxy S22 Plus en de Samsung Galaxy S22 Ultra. Op alle drie de toestellen is nu een cashback-actie actief, waarbij het voordeel oploopt naar 100 euro. Je hoeft hiervoor niet gelijk bij de duurste winkel te kopen, maar alleen maar bij een deelnemende winkel.

Lees onze reviews: Galaxy S22+ review /// Galaxy S22 Ultra review

De actie is geldig van 4 juli tot en met 31 juli 2022. Wanneer je de S22, S22+ of S22 Ultra bij een deelnemende winkel hebt aangeschaft, registreer je de telefoon via de website van Samsung. Dat doe je via deze pagina, dit dien je voor 30 september 2022 te doen. Hier upload je de aankoopbon, samen met een foto van onder andere het EAN- en IMEI-nummer. Na goedkeuring door Samsung krijg je de 100 euro teruggestort op je rekening.

De deelnemende winkels waar je je Galaxy S22 kunt aanschaffen en gebruik kunt maken van de cashback-actie zijn;

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 795,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 972,00 euro