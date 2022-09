Samsung geeft je tijdelijk 100 euro cashback bij Galaxy S22-serie

Op zoek naar een nieuwe smartphone, maar alleen als je er korting of voordeeltjes bij krijgt? Dan is het misschien nu interessant voor je om te gaan voor een toestel uit de Samsung Galaxy S22-serie. De drie toestellen komen nu met 100 euro cashback.

Cashback op Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra kun je vanaf nu aanschaffen met een leuk voordeeltje. De drie modellen zijn namelijk tijdelijk met 100 euro cashback te verkrijgen; zowel als je hem los aanschaft, of in combinatie met een abonnement; mits het bij een deelnemende winkel is. Na de aanschaf hoef je je aankoop enkel te registreren, waarna de 100 euro door Samsung op je rekeningnummer wordt gestort.

Lees onze reviews: Galaxy S22+ review /// Galaxy S22 Ultra review

De Galaxy S22 cashback-actie geldt van nu tot en met 2 oktober 2022, bij deelnemende winkels. Hieronder hebben we op een rijtje gezet welke winkels dit zijn. Vervolgens kun je op de pagina van Samsung je aankoop registreren, waarbij je het formulier invult en ook voorziet van een foto van de streepjescode met het benodigde EAN- en IMEI-nummer. De aanbieding geldt zoals gezegd op de Galaxy S22, de S22+ en op de Galaxy S22 Ultra.

Je kunt voor de smartphones terecht bij de volgende winkels;

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 771,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 960,00 euro