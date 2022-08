Grote update Samsung Galaxy S22-serie blijkt grote camera-update; ook onderweg voor S21

Een nieuwe update die van het weekend verscheen voor de Galaxy S22, blijkt een grotere update te zijn dan gedacht. Het merk rolt voor de verschillende toestellen nieuwe functies uit voor de S22-serie.

Samsung Galaxy S22 met grote camera-update

Samsung heeft bekend gemaakt dat het een aardige camera-update uitrolt voor de Samsung Galaxy S22-serie. Dit betekent een nieuwe update voor de S22, de S22+ en de S22 Ultra. Alle drie de modellen kregen van het weekend al een grote update. Het was eerst niet helemaal duidelijk welke verbeteringen de update precies bracht. Ook de changelog gaf namelijk geen enkele informatie.

Nu blijkt dat deze update een stuk meer heeft te bieden dan gedacht. Vanaf nu wordt het mogelijk om de telelens met 3x zoom te gebruiken in de Hyperlapse modus. hierbij kun je versneld video’s opnemen. Daarnaast is de QR-codescanner verbeterd. Deze vind je terug in de camera-app en bij de snelle instellingen in de notificatiebalk.

De changelog van de update

Samsung maakt bekend dat het de update ook uit gaat brengen voor de Galaxy S21-serie. Wanneer de update aankomt is niet bekend, maar in verschillende Europese landen is deze al beschikbaar gesteld.

