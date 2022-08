Samsung rolt 900MB grote update uit voor Galaxy S22-serie

Samsung heeft voor de Samsung Galaxy S22-serie een nieuwe update klaargezet. De drie smartphones worden bijgewerkt met een flinke update, wat brengt de update?

Galaxy S22-serie met nieuwe update

Op de redactie hebben we zojuist een nieuwe update binnen zien komen voor de toestellen uit de Galaxy S22-serie, een update die ook DroidApp-lezer Sander ons weet te melden. Met een grootte van 908MB is het ook nog eens een flinke update. Welke zaken zijn aangepakt voor de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra?

Hoewel Samsung doorgaans goed op tijd is met de uitrol van een nieuwe beveiligingsupdate voor de S22-serie, is dat hier nog niet datgene dat nieuw is. Dus nog geen beveiligingsupdate van september. Wel worden andere zaken genoemd in de changelog. De algehele stabiliteit van het toestel is verbeterd, maar wat dit precies betekent voor de toestellen, dat is niet duidelijk. Daarnaast worden enkele app-updates toegevoegd voor de Samsung.

Heb jij de update binnen, en merk je verschillen, dan horen we het graag. Laat hiervoor een reactie achter onder dit bericht.

