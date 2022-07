Samsung Galaxy S22-serie krijgt nu al beveiligingsupdate augustus

De maand augustus is nog niet begonnen, Google heeft de allernieuwste patch nog niet aangekondigd, maar Samsung is er al mee aan de slag gegaan. De Galaxy S22-familie krijgt de beveiligingsupdate van augustus.

Beveiligingsupdate augustus voor S22

Samsung is er doorgaans goed op tijd bij met het uitrollen van een nieuwe security-patch voor high-end modellen. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Alle drie de modellen ontvangen namelijk een grote update met beveiligingsupdate augustus in de hoofdrol.

We verwachten vanuit Google volgende week de eerste informatie over de augustus-update. Dan weten we ook welke kwetsbaarheden in Android aangepakt zijn. Daarna zal (traditioneel gezien) Samsung de details openbaar maken, zodat we weten welke aanpassingen Samsung heeft gedaan.

De update voor de Galaxy S22-serie is een flinke, waarbij de grootte uitkomt op 409,55MB. Samsung belooft mede dat de stabiliteit van functies is verbeterd, maar gaat daarbij niet in detail over wat er precies veranderd is. In de changelog zien we verder dat er verschillende Samsung-apps bijgewerkt worden.

Vanaf nu wordt de update uitgerold in Nederland en België voor de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

