Samsung Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra hoesjes: dit zijn de beste

Samsung heeft drie hele fijne toestellen met de Galaxy S22-serie; een goede bescherming mag daarbij eigenlijk niet ontbreken. Samsung heeft hiervoor erg fijne hoesjes vol mogelijkheden uitgebracht. Maar er zijn ook andere aanraders. Die zetten we op een rij.

Hoesjes voor Galaxy S22-serie

Op DroidApp hebben we al veel aandacht besteed aan de toestellen uit de Galaxy S22-serie. Dit zie je terug in onze uitgebreide Samsung Galaxy S22+ review en de Galaxy S22 Ultra test. Onlangs verscheen er een mooi overzicht met de beste Galaxy S22 tips, vol handige tips en tricks om alles uit je nieuwe smartphone te halen. Nu delen we een overzicht met de beste hoesjes en cases voor de S22, S22+ en de S22 Ultra.

Silicone Cover with Strap

In de review van de Samsung Galaxy S22 Ultra kwam de Silicone Cover met Strap aan bod. Deze cover is vooral voor het Ultra-model erg handig, omdat je veel meer grip hebt op het toestel. Er zijn verschillende banden, zogenaamde straps, waar tussen je vingers kunt klemmen. Het blauwe model heeft een oranje band, het witte model een felgroene band. Het wat stroeve hoesje is verkrijgbaar voor alle drie de S22-modellen.

Smart LED View Cover

Een bekende naam in het hoesjesaanbod van Samsung is de Smart LED View Cover. Deze cover toont LED-dotjes met de tijd, maar kan ook gesprekken en berichten tonen met icoontjes die je zelf kiest. Opengeklapt is de Smart LED View cover voorzien van een vakje voor je bankpas of een ander soort pasje.

Smart Clear View Cover

De Smart Clear View Cover is eveneens een bekend hoesje. Dit hoesje hebben we ook meegenomen in de review van de Galaxy S22+. Het is een ideaal hoesje als je goede bescherming wilt maar toch ook op de hoogte wilt blijven van meldingen. Deze krijg je namelijk via het kleine venster in de rechterbovenhoek van het hoesje. Je kunt het scherm zelfs er bedienen. Bijvoorbeeld voor de muziekspeler of het beantwoorden van gesprekken.

Protective Standing Cover

Een goede bescherming krijg je ook met de Protective Standing Cover. Deze is voorzien van extra bescherming voor je toestel. Daarbij is er een standaard aan de achterkant van de hoes te vinden, waarmee je het toestel in een hoek van 45 of 60 graden kunt plaatsen. Het hoesje beschermt niet de voorkant; alleen de zij- en achterkant van de telefoon.

Andere hoesjes

Naast hoesjes van Samsung zelf, zijn er nog meer handige opties. Voor mijn Galaxy S22+ heb ik de Nillkin Super Frosted Shield cover. Deze kost je ongeveer 14,00 euro en beschermt het toestel aan de zij- en achterkant, en heeft op de hoeken extra dempers. Er is keuze uit verschillende kleuren.

Een andere optie is een hoesje van het bekende merk Spigen. Deze casefabrikant biedt verschillende hoesjes, in verschillende kleuren. Onder andere het Liquid Air hoesje die nauwelijks gewicht en dikte toevoegt aan je toestel, zodat je hem lekker makkelijk opbergt.

Een screenprotector is ook een goede manier om het scherm krasvrij te houden. Daarbij kan het het beeld beschermen wanneer het toestel op de grond valt. De beste bescherming krijg je met een glazen screenprotector. Zelf heb ik de Ringke screenprotector voor de S22+. Voor een tientje een heel nette protector, die geen problemen oplevert met de vingerafdrukscanner. Ook zijn er nog verschillende andere (glazen) screenprotectors die goed beoordeeld worden.

