Aanbieding: €100 cashback op de Galaxy S20-serie én Galaxy S20 FE

In de afgelopen weken gingen we massaal naar de (online) winkel voor Black Friday en voor het inslaan van sint- en kerstcadeaus. Kreeg je van de kerstman niet de Galaxy S20, S20+, S20 Ultra of S20 FE, dan kun je die nu zelf met flink wat voordeel scoren.

Galaxy S20 aanbieding

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone, en staat de Galaxy S20-serie op je verlanglijstje, dan kan deze aanbieding zomaar interessant zijn. In de laatste dagen van dit jaar en in de eerste dagen van het nieuwe jaar, kun je profiteren van een interessante cashback-actie op de Galaxy S20-toestellen. De komende twee weken profiteer je namelijk van 100 euro cashback op de vier verschillende smartphones. De Galaxy S20 FE won al een mooie plaats bij de DroidApp Awards.

De actie geldt op de Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra en S20 FE. Hierbij maakt het niet uit of je de 4G- of 5G-versie aanschaft, en of je deze los koopt, of in combinatie met een abonnement. Bij de online winkel van Samsung wordt de 100 euro direct verrekend, koop je hem elders, dan dien je je actiedeelname voor 24 januari te registreren via de actiepagina van Samsung. Je dient het toestel te kopen in de periode van 28 december 2020 tot en met 10 januari 2021.

Goed om te weten

Er is wel een belangrijk iets waar je rekening mee moet houden. Het moet gaan om een Nederlands model van de S20-serie. Er zijn webwinkels die import-toestellen aanbieden, die dus niet in aanmerking komen voor de actie. Koop je één van deze vier toestellen via de volgende winkels, dan weet je zeker dat dit geen probleem wordt.

Je kunt van de aanbieding profiteren bij;

en bij de volgende providers;

