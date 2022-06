Android beveiligingsupdate juni 2022: 41 patches en heel veel nieuwe functies

Google heeft zoals verwacht de beveiligingsupdate van juni 2022 vrijgegeven voor Android. De nieuwste security-patch brengt in totaal 41 patches en brengt daarbij in de June 2022 Feature Drop voor Pixels nog een hoop nieuwe functies.

Beveiligingsupdate juni 2022

Een nieuwe beveiligingsupdate voor Android is officieel vrijgegeven door Google. Verschillende toestellen van Samsung zijn in de afgelopen dagen al reeds bijgewerkt met de nieuwe update. Zo verscheen er een enorme update voor de Samsung Galaxy S22-serie. Nu Google de update heeft vrijgegeven, komen we te weten welke verbeteringen er precies zijn doorgevoerd.

We zien bijvoorbeeld patches voor kwetsbaarheden in processoren van MediaTek, Qualcomm en UniSoc. Ook voor andere componenten zijn er zwakke plekken gedicht, net als in verschillende onderdelen van Android. Sommigen zijn alleen voor bepaalde Android-versies, en weer andere patches zijn alleen specifiek voor bepaalde hardware. In totaal gaat het met beveiligingsupdate juni 2022 om 41 patches die doorgevoerd zijn. Vervolgens kunnen fabrikanten ermee aan de slag om de update uit te rollen en te optimaliseren voor de verschillende devices.

Feature Drop

Google bundelt de beveiligingsupdate van juni samen met een Feature Drop. Hierin staan de nieuwe functies die uitgerold worden voor de Pixel-toestellen. Welke nieuwe functies komen daarvoor beschikbaar? Er is een nieuwe toepassing, Pocket Operator, waarmee je video-inhoud kunt opnemen, en deze vervolgens kunt mixen met leuke muziek en videofragmenten. Hierbij kun je verschillende lagen toevoegen, samen met visuele effecten en beats. Deze optie moet beschikbaar komen voor de Pixel 5 en nieuwer.

Verder zijn er Pride Month-achtergronden, kun je je vaccinatiekaart toevoegen aan je homescreen, zijn er de nieuwe Real Tone filters in Google Foto’s en kun je live chat translations in het Nederlands gebruiken. Deze optie werkt alleen op de twee smartphones uit de Pixel 6-serie.