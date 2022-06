Samsung Galaxy S22-serie krijgt enorme juni-update vol verbeteringen

De Samsung Galaxy S22-serie is de nieuwste high-end reeks van Samsung. De telefoons krijgen vijf jaar lang updates. Nu staat een hele grote update klaar voor de drie devices, met de beveiligingsupdate van juni.

Galaxy S22: beveiligingsupdate juni

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Voor verschillende apparaten werd in de afgelopen dagen al de beveiligingsupdate van juni uitgerold, nu dus ook voor de nieuwste toestellen van Samsung. Bij de aankondiging van de S22-serie werd al bekend dat Samsung de toestellen vijf jaar lang beveiligingsupdates en vier Android-updates geeft. Nu is het dus tijd voor de beveiligingsupdate van juni. En dit lijkt niet zomaar een update.

Over de beveiligingsupdate van juni zelf weten we nog vrij weinig. Google zal namelijk de details hiervan zelf pas begin volgende week bekend maken. Daarna komen we te weten welke verbeteringen Samsung zelf heeft bedacht voor de update. Wel valt er iets op aan de update. Deze is namelijk gigantisch, bijna 1,5GB groot. Uit de changelog wordt niet direct duidelijk waar dit hem in zit. Wel worden stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en worden enkele Samsung-apps bijgewerkt, maar vermoedelijk wordt er nog veel meer verbeterd.

