Android Auto update lost problemen met Galaxy S22 op

Er staat een nieuwe update klaar voor Android Auto. De update die gedownload kan worden komt vooral van pas voor de bezitters van de Samsung Galaxy S22-modellen, daarmee was het gebruik van Android Auto lang niet altijd mogelijk.

Android Auto problemen voorbij voor S22-serie

Degenen met de Samsung Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra konden lang niet altijd gebruik maken van de mogelijkheden van Android Auto. In verschillende gevallen werd het toestel alleen opgeladen in de auto, maar werd Android Auto zelf niet gestart. Het probleem speelde bij een grote groep gebruikers, zo werd duidelijk uit de meldingen die binnenstroomde. Met versie 7.7 van de Android Auto app is dat nu opgelost.

Toch lijkt uit de nieuwste berichten dat deze app-versie niet volledig bugvrij is. Bij verschillende gebruikers zou een zwart scherm te zien zijn in de auto. Dit probleem lijkt bij meer toestellen voor te komen met de nieuwste update, en is dus niet beperkt tot de Galaxy S22-serie. Google zou dit probleem nog aan moeten pakken.