De 6 beste apps van mei 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

Met flink wat zomerse, maar ook enkele herfstachtige dagen sluiten we de maand mei af. Goed moment om terug te blikken op de beste apps en het belangrijkste nieuws rondom Android over de maand mei 2022. We zetten het op een rijtje.

Android in mei

In mei was er het nodige aan nieuws te melden. Het was de maand waarin Google I/O plaatsvond. Met nieuws over bijvoorbeeld de nieuwe app Google Wallet. Maar ook het My Ad Center voor meer controle over reclame-instellingen. Voor Google Maps kunnen we toffe meer realistische weergave verwachten en Google toonde ook de nieuwe Pixel 6a. Voor komend jaar heeft het bedrijf ook gelijk vast beelden gedeeld van de nieuwe Pixel 7 en Pixel Watch. Tot slot zagen we ook de officiële aankondiging van Android 13, waarbij we alle nieuwe features te weten komen. Gisteren werd bekend dat de nieuwe Chromecast met Google TV naar Nederland komt.

Sony presenteerde twee nieuwe smartphones op de markt; de Xperia 1 IV en de Xperia 10 IV. Bij OnePlus werd het doek van de Nord 2T en Nord CE 2 Lite gehaald. Motorola kwam met de Moto G82 en Sony presenteerde haar nieuwe Sony WH-1000XM5 headphone. Huawei had ook een aankondiging en toonde hier twee, of eigenlijk drie, nieuwe smartwatches; de Huawei Watch Fit 2 en de Huawei Watch GT 3 Pro. Vivo maakte bekend dat het haar toestellen uitbrengt in Nederland. Dit zal vanaf juni gebeuren.

Zo is er kwaliteitsverschil in foto’s tussen de Snapdragon en Exynos Galaxy S22 Ultra. Verder kun je bij Google nu makkelijker privacygevoelige informatie verwijderen uit de zoekmachine. Klanten van de Rabobank kunnen vanaf nu Google Pay gebruiken, verder kun je mobiel parkeren met de eigen app van de bank. Daarbij kan de webversie van de Google Play Store er voortaan anders uitzien, want deze wordt breder uitgerold.

Vergeten en meer

Er zijn weer meerdere nieuwe edities verschenen van onze mooie rubriek ‘De vergeten smartphone’, soms aangevuld met telefoons en tablets. In de maand mei werden de volgende edities geplaatst;

Daarnaast hebben we ook weer onze mooie overzichten gepubliceerd met wat er allemaal nieuw is toegevoegd aan de streamingdiensten.

Reviews en specials

We vinden het belangrijk om je te voorzien van onafhankelijke, juiste informatie. Daarom hebben we ook onze uitgebreide reviews, waarin we een uitgebreid beeld geven van het kunnen van een bepaald toestel. Tevens hadden we specials met nuttige content. In mei verschenen de volgende reviews;

Beste apps

Ook in mei hebben we weer meerdere applicaties besproken en beschreven. Applicaties waarover we in mei hebben gepubliceerd, zijn bijvoorbeeld nieuw uitgebracht, bijgewerkt met een update of zijn genoemd omdat ze een vermelding waard zijn.

WhatsApp

WhatsApp heeft in mei verschillende verbeteringen gekregen. Nieuw zijn de emoji-reacties in WhatsApp. Hiermee kun je middels een gekozen emoticon een reactie achterlaten op een bericht. Verder kun je met meer mensen deelnemen aan een groepsgesprek en is het mogelijk om grotere bestanden te delen via de berichtendienst.

MijnGegevens

De Rijksoverheid heeft de MijnGegevens app uitgebracht. Met deze informatie wordt persoonlijke informatie getoond die gekoppeld is aan je DigiD. Denk aan informatie over persoons- en familiegegevens, informatie over inkomen, WOZ en kadastrale gegevens. Ook vind je er de informatie terug over voertuigen op jouw naam en je diploma’s.

Check je biljet

Met de nieuwe Check je Biljet-app van de Nederlandsche Bank kun je gemakkelijk en snel biljetten controleren op de echtheid. Hierbij scan je met de camera het eurobiljet en krijg je de melding of het een echt biljet is of dat het mogelijk geen echt biljet is. Hiervoor wordt gekeken naar verschillende kenmerken.

Meldkamerspel

Je eigen meldkamer en vanuit daar de hulpdiensten als ambulance, politie, brandweer, ME en vele andere diensten aansturen? Het is mogelijk met het Meldkamerspel, waarin je dit allemaal kunt regelen. Je plaatst de verschillende posten en kazernes, krijgt de meldingen en stuur je de teams op af. Je kunt je aansluiten bij teams, waarmee je samen grote meldingen af kunt werken.

Google Translate

Een nieuwe update is uitgerold voor de Google Translate app. In de nieuwste versie van de applicatie kun je de vertaalgeschiedenis opvragen en zo zien wat je op verschillende apparaten hebt vertaald. De functie kun je zelf in- of uitschakelen en synchroniseert via je Google-account.

Airbnb

Airbnb heeft een update uitgebracht voor haar Airbnb app. Hierbij is de reis-app voorzien van verschillende verbeteringen welke het reizen met de dienst moeten verbeteren. Er zijn nieuwe filters die je gerichter laten zoeken naar een accommodatie. Het wordt makkelijk gemaakt om een reis te splitsen in twee accommodaties, wat moet resulteren in meer aanbiedingen.

Bonustip: DroidApp App

Met de DroidApp App blijf je op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws. Daarnaast houden we je op de hoogte van het nieuws rondom smartphones, providers, apps en meer. Met onze gratis, reclamevrije app heb je ook toegang tot alle specificaties en actuele prijzen van verschillende smartphones, en kun je push-notificaties instellen bij nieuwe berichten.