De vergeten telefoon: Nokia 301

Een hele passende editie van ‘De vergeten telefoon’ vandaag. Een mobiele telefoon die de afgelopen week heel veel in het nieuws kwam dankzij de gewiste SMS-berichten van Mark Rutte. We bespreken vandaag de Nokia 301.

Nokia 301

De Nokia 301 werd in het voorjaar van 2013 uitgebracht in het betaalbare segment. Het was één van de vele eenvoudigere toestellen die door de Finse fabrikant verscheen op de markt werden gebracht. De telefoon leed een vrij anoniem bestaan, totdat deze week het toestel veel in het nieuws kwam dankzij onze eigen minister-president Mark Rutte.

Het nieuws was dat jarenlang SMS-berichten met mogelijk belangrijke informatie verwijderd zijn van de telefoon. Een kort rondje onderzoek leidde uiteindelijk naar de Nokia 301, één van de telefoons die Rutte in bezit heeft. Hij heeft verder een beveiligde Sectra-telefoon voor geheime gesprekken, een iPhone en deze Nokia. Die laatste wordt gebruikt om te communiceren met iedereen. Volgens Rutte was het nodig om de berichten te verwijderen, omdat de telefoon maar ruimte biedt voor het opslaan van maximaal 20 SMS’jes. Dit zou in theorie kunnen kloppen, wanneer de instelling geactiveerd staat dat SMS-berichten op de simkaart worden opgeslagen. Met een paar wijzigingen in de instellingen kan dit aangepast worden naar het opslaan in de opslag van telefoon; daar biedt het toestel 64MB aan geheugen.

Zoals iedere week bespreken we verder ook de mogelijkheden van de telefoon; zo ook bij deze Nokia 301. De mobiele telefoon biedt echt de basisbenodigdheden met een aantal kleine extra’s. De Finnen leverde het toestel met een 2,4 inch beeldscherm, met een resolutie van 320 x 240 pixels. Nokia bracht de telefoon met een 3,2 megapixel camera, al viel die ondanks de voor deze prijs redelijke resolutie voor sommige gebruikers tegen. Filmen kan in 320p kwaliteit en het geheugen kan uitgebreid worden met een microSD-geheugenkaart. Verder zagen we Bluetooth, een 1110 mAh accu en natuurlijk spellen als Snake. Interessant was dat je ook snel je e-mailaccount kon instellen en dat je ook kon WhatsAppen, dit alles wel via het 3G-netwerk, want WiFi was niet op de Nokia 301 te vinden.

Nokia bracht de Nokia 301 uit in Nederland voor een bedrag van rond de 80 euro.



Nokia 301 samengevat in 3 punten