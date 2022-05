Meldkamerspel app: stuur hulpdiensten aan vanuit je eigen meldkamer

Voor de liefhebbers van simulatie-spellen zijn we enige tijd geleden op het Meldkamerspel gestuit. Hiermee kun je zelf als meldkamer fungeren en hulpdiensten uit laten rukken. Het is uitdagender dan je in eerste instantie zult denken.

Meldkamerspel

Voor degenen die op zoek zijn naar een ander soort spel, is wellicht het Meldkamerspel een interessante optie. Deze game is zowel via een website te spelen, als via de Meldkamerspel app. Na het aanmaken van een account kun je aangeven in welke plaats je wilt spelen. Hier bouw je je meldkamer en vervolgens kun je aan de slag met het bouwen van een brandweerkazerne en kiezen welke voertuigen er moeten klaarstaan om uit te rukken.

Aangeraden wordt om eerst helemaal het brandweerkorps met meerdere kazernes en soorten voertuigen uit te bouwen. Daarna kun je ook aan de slag met de politie en ambulance. In het begin krijg je om de zoveel tijd een melding. Kat in de boom, takken op de weg, brand in keuken en dergelijke. Naarmate je meer soorten voertuigen hebt, zoals een commandant of hoogwerker, krijg je ander soort meldingen. Je moet per melding bekijken wat het beste voertuig is die je stuurt. Je kunt de icoontjes en foto’s van meldingen en voertuigen aanpassen naar eigen wens.

Team

Het leukste aan het spel is om je aan te melden bij een team. Bij een grote calamiteit kun je je teamleden om hulp vragen en in vrijwel ieder team is met regelmaat een grote teaminzet. Denk aan een gecrasht vliegtuig of een politie-actie. Met je eigen voertuigen kun je dan meehelpen. Je ziet direct welke wagens onderweg zijn, welke nog nodig zijn en hoeveel credits je ermee verdient.

Je verdient credits door calamiteiten af te ronden. Op een gegeven moment word je er veel handiger in, in het begin is het soms een beetje uitpuzzelen hoe het werkt. In de basis komt er geen echt geld bij kijken, en volgens ons is dat ook helemaal niet nodig.

App downloaden

Misschien is het het beste om eerst via de website van Meldkamerspel kennis op te doen. Zodra je het een beetje onder de knie heb, kan de app zeker van toegevoegde waarde zijn zodat je altijd en overal je meldkamer kunt beheren. Het is een erg vermakelijk spel voor in je vrije tijd.