Politie brengt 112NL app uit: chatten met de meldkamer

De Nederlandse Politie heeft een nieuwe applicatie uitgebracht voor Android en iOS. De 112NL app maakt het voor mensen die moeite hebben met horen, spreken of de Nederlandse/Engelse taal makkelijker om contact te krijgen met de hulpdiensten.

112NL app

De Politie heeft bekend gemaakt dat het een nieuwe applicatie heeft uitgebracht voor Android en Apple iOS. Het is de nieuwe 112NL app, waarmee direct in contact kan worden getreden met de alarmcentrale van de hulpdiensten. Het is dezelfde centrale als wanneer er direct 112 gebeld wordt. De 112NL app moet het voor mensen die problemen hebben met horen en spreken gemakkelijker maken om in contact te komen met hulpdiensten. Daarnaast kan de app ook gebruikt worden voor als je niet wilt of kunt praten. De 112NL app is hiervoor uitgerust met een chatfunctie, die alleen door de centralist geactiveerd kan worden. Wanneer het mogelijk is, zal de centralist ook proberen te bellen met de melder.

Na het downloaden van de 112NL app kan bij het instellen het één en ander aangegeven worden. Deze gegevens worden meegestuurd naar de meldkamer wanneer er een melding gedaan wordt. Zo kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat je moeite hebt met horen en spreken. De Politie benadrukt dat de app ook goed gebruikt kan worden door mensen die de Engelse of Nederlandse taal niet (voldoende) machtig zijn. In de app zit een vertaalfunctie voor de chat, waarbij gesprekken in 109 talen vertaald kunnen worden.

De applicatie moet volgens de Politie in de komende tijd verder verbeterd en uitgebreid worden middels de feedback en ervaringen. In de toekomst zal het sowieso mogelijk worden om foto- en videomateriaal door te sturen. De 112NL app kan gratis gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button. Voor iOS is hij te downloaden uit de Apple Store.