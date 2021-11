Lifeliner Radar app brengt trauma- en politiehelikopter in beeld

Een nuttige applicatie van Nederlandse bodem is de Lifeliner Radar / P2000. Deze applicatie geeft je zicht op de actuele positie van de lifeliner traumahelikopters en politiehelikopters, maar er is meer.

Lifeliner Radar

Met de Lifeliner Radar kun je zoals gezegd de helikopters van de verschillende hulpdiensten volgen via de applicatie. Ben je bijvoorbeeld benieuwd waar de traumahelikopter heengaat, of welke politiehelikopter er boven je huis cirkelt? Dan kan deze stijlvolle app goed van pas komen.

De applicatie geeft je de locatie van de ambulance, politie en kustwacht helikopters. Het gaat hierbij in het eerste geval om de Lifeliner 1, 2 en 3. Daarbij wordt ook de politiehelikopter getoond, mits deze openbaar gemaakt wordt. Dit is niet in alle gevallen het geval. De huidige locaties worden op de kaart in de app getoond.

De P2000 melding van de helikopter wordt getoond op de kaart. Bij de lifeliners kunnen in de betaalde versie ook routevoorspellingen gedaan worden. Tevens bevat de betaalde versie de mogelijkheid om de route op de kaart te tonen. Wanneer je op de hoogte wilt blijven van welke helikopters er in de buurt zijn, kun je één of meerdere zones aanmaken, zodat je een melding krijgt als er eentje in je buurt vliegt.

Downloaden

De Lifeliner Radar app voor Android kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.