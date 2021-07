Nederlandse politie waarschuwt voor ‘FluBot’ malware via voicemail-SMS

De Nederlandse politie trekt aan de bel vanwege malware dat rondgaat. Je krijgt een sms-bericht over een voicemail, maar eigenlijk is het malware dat ervoor zorgt dat kwaadwillenden toegang krijgen tot telefoon- en bankgegevens.

FluBot malware op Android

We schreven eerder al over malafide sms-berichten waarbij een bericht verzonden werd over een ontvangen postpakket van DHL of UPS. Deze link stuurde je naar een echt lijkende website, waarbij gelinkt werd naar een namaak-app van DHL of UPS. Deze applicatie heeft vervolgens toegang tot alle bestanden op je smartphone, en kon ook verschillende acties uitvoeren.

Nu gaat er een andere gevaarlijke SMS rond waarmee malware verspreid wordt. Deze malware, genaamd FluBot of Cabassous, zorgt ervoor dat kwaadwillenden volledige toegang hebben tot je smartphone. Uiteindelijk is het doel om toegang te krijgen tot de bank-app en op deze manier geld afhandig te maken. Ook dit keer gaat het dus om een SMS, waarin staat dat er een nieuw voicemailbericht voor je klaarstaat. In het bericht staat ook een link naar het zogenaamde voicemailbericht. Als er op de link geklikt wordt, wordt gevraagd een (neppe) app te downloaden om zo het voicemailbericht te kunnen beluisteren.

Wanneer je de app van je bank app gebruikt op je smartphone, zal de malware haar slag slaan. Op deze manier heeft de app toegang tot de applicatie en kan het zelf acties uitvoeren. Daarbij zal de namaak-app ervoor zorgen dat anderen uit je contacten benaderd worden om ook de app te downloaden. Mocht je de malware toch al gedownload hebben, dan is het raadzaam om je telefoon terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Je bent dan wel alles kwijt, maar dat is misschien beter dan dat je veel geld kwijt bent. Mocht je het slachtoffer zijn van malware, doe dan aangifte bij de politie, zo laat de politie weten.