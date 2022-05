Google Play Store: nieuw design voor webversie wordt uitgerold in Nederland

Google is begonnen met het verder uitrollen van een nieuw design voor de webversie van de Google Play Store. We zien een strak, nieuw ontwerp dat er heel anders uitziet dan hoe we het kennen van Google. DroidApp ontdekte dat de uitrol verder plaatsvindt.

Google Play Store web in het nieuw

De webversie van de Google Play Store wordt in een nieuw jasje gestoken. De berichten erover gaan al veel langer rond. In november zagen meer gebruikers deze nieuwe versie, maar echt groots uitgerold werd het niet. Tot nu, zo blijkt uit inventarisatie van DroidApp. Bij steeds meer gebruikers is het nieuwe ontwerp voor de Google Play Store terug te zien. Opvallend; bij sommige gebruikers is het alleen uitgelogd te zien, bij anderen ook ingelogd.

Het ontwerp van de Play Store webversie is meer gelijkgetrokken met het ontwerp van de Play Store app. Hierdoor valt direct de hoeveelheid witruimte op, samen met grotere afbeeldingen en meer overzicht. De zoekbalk is niet direct te vinden in de website, maar vervangen door een vergrootglas, te vinden in de rechterbovenhoek van de website. De verschillende onderdelen zoals games, apps, films, boeken en content voor kinderen, vind je boven in beeld. Aan de rechterkant, onder het grote logo van de app, zijn andere apps te vinden van de ontwikkelaar.

Op het startscherm van de Play Store, met bijvoorbeeld de apps, krijg je het overzicht voorgeschoteld met de meest populaire apps en kun je filteren. Zo zijn er filters voor apps voor Chromebook, tablet, tv, smartwatch en Android Auto. Het lijkt erop dat het nieuwe ontwerp nu breed uitgerold wordt voor de Play Store.