Google gaat reviews in Play Store relevanter voor je maken

De Google Play Store is een bron van inspiratie en biedt een gigantisch aanbod aan apps. Bij de verschillende apps en games vind je ook een hoop reviews. Deze beoordelingen zijn lang niet altijd even nuttig. Dat gaat binnenkort veranderen.

Play Store reviews worden relevanter

Google heeft bekend gemaakt dat het de reviews van apps en games in de Google Play Store relevanter voor gebruikers gaat maken. Op verschillende manieren zal Google ervoor zorgen dat de beoordelingen die je te zien krijgt in de Google Play Store nuttiger zullen zijn dan nu het geval is. In veel gevallen kunnen reviews van andere gebruikers, anderen laten beslissen om een app wel of niet te downloaden. Nu kan het zijn dat je negatieve reviews tegenkomt door een probleem in een bepaald land, of omdat er problemen zijn met de app op een smartwatch.

De relevantie van reviews in de Google Play Store moet dus beter worden. Google heeft hiervoor de volgende maatregelen aangekondigd. Vanaf november dit jaar moeten gebruikers beoordelingen te zien krijgen die specifiek zijn voor het geregistreerde land. Vanaf begin 2022 zal Google beoordelingen laten zien die betrekking hebben op een specifiek apparaat; denk aan een smartphone, Chromebook of wearable. Google geeft ontwikkelaars ook voor het Play Console nog een aantal wijzigingen mee, welke opgesomd worden in dit bericht.