Google laat nieuw privacyoverzicht zien voor Play Store-app

De Google Play Store krijgt in de toekomst een nieuw privacyoverzicht. Eerder werd informatie hierover al gedeeld, nu geeft Google ook afbeeldingen vrij waarop het nieuwe privacyoverzicht te zien is. Het moet bijdragen aan de informatievoorziening aan Android-gebruikers.

Privacy-overzicht in Google Play Store

De Google Play Store app krijgt binnenkort uitbreiding van een nieuwe functie. Het privacy-overzicht zal later toegevoegd worden aan de Play Store app. Hiermee moeten gebruikers sneller en beter inzicht krijgen in welke gegevens er door een app verzameld worden. Daarbij kan gedacht worden aan locatiegegevens of toegang tot bijvoorbeeld je galerij of oproepen.

In het overzicht wordt ook getoond waarom bepaalde gegevens voor een applicatie nodig zijn, en of deze gedeeld wordt met derden. Ontwikkelaars dienen de informatie in te geven in het Play Developer Console waarin ze de applicaties indienen. Er wordt ook informatie weergegeven over maatregelen rondom beveiliging. Denk aan het versleuteld versturen van berichten en of gebruikers de mogelijkheid hebben om direct hun gegevens te verwijderen.

Google laat weten dat de overzichten in het eerste kwartaal van 2022 toegevoegd zullen worden aan de Play Store. Vanaf oktober dit jaar kunnen ontwikkelaars wel al aan de slag met het indienen van de informatie. Dit moeten ontwikkelaars doen voor april 2022.