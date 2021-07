Google Play Store wordt slimmer en optimaliseert app-installaties: zo werkt het

Google brengt gebruikers op de hoogte van een wijziging in de Google Play Store. De dienst wordt slimmer en optimaliseert de app-installaties. Eerder werd de functie al aangekondigd, nu wordt hij daadwerkelijk uitgerold.

Google Play Store met app-optimalisatie

Open je de Google Play Store-app, dan kan het zomaar zijn dat je geattendeerd wordt op een verandering die Google doorvoert. Google kondigde in maart app-optimalisatie aan, en vanaf nu wordt deze feature officieel beschikbaar gesteld door het bedrijf. Maar wat doet het precies?

Zoals in de uitleg staat, zorgt Google Play met app-optimalisatie ervoor dat apps sneller geïnstalleerd kunnen worden. Ook verloopt het openen en uitvoeren van apps versneld, op basis van wat door gebruikers het meest gebruikt wordt. Wanneer de app voor de eerste keer na installatie geopend wordt, kijkt Google naar welke onderdelen van een app het meest gebruikt worden. Op basis daarvan kan een app sneller geïnstalleerd worden. Dit is mogelijk doordat installatiebestanden als het ware uit verschillende onderdelen bestaat. Zo hoef je niet te wachten totdat een app volledig is geïnstalleerd. Daarnaast moet het bijdragen aan de activiteit van de processor en het werkgeheugen, dat op die manier gereduceerd kan worden.

Google zal al deze data bij elkaar verzamelen. Het bedrijf geeft aan dat er gedacht is aan de privacy. Persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres en andere privégegevens zullen niet verzameld worden voor het uitvoeren van deze functionaliteit. Mocht je hier geen gebruik van willen maken, dan kun je ervoor kiezen deze instelling uit te schakelen bij de instellingen in de Google Play Store.

De functionaliteit wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de functie kan gebruiken.