Opera GX voor Android uitgebracht in Play Store: browser voor gamers

Opera gaat al lange tijd mee met haar browser. Speciaal voor gamers is er nu een nieuwe internetbrowser te downloaden. De ontwikkelaars hebben nu de Opera GX app uitgebracht voor Android.

Opera GX voor Android

Opera is een bekende naam op het gebied van browsers. Ook op Android kun je de browser van Opera downloaden. Nu wordt het portfolio van Opera uitgebreid met de Opera GX app. Deze applicatie is een browser, maar dan speciaal bedoeld voor de gamers onder ons.

Bij het openen van de app krijg je als eerst een aantal opties te zien. Zo kun je advertenties blokkeren, maar ook bescherming inschakelen tegen het minen van cryptovaluta door malafide websites. Ook het thema kun je aanpassen, net als de manier van navigatie, zoals bijvoorbeeld met gestures.

Op het startscherm van Opera GX krijg je de informatie die je nodig kunt hebben als gamer. Denk aan een overzicht met releasedata van nieuwe games die uitgebracht worden. Verder zie je uitgebreide informatie over game-deals, gratis games, nieuw uitgebrachte en in populariteit stijgende spellen en nieuws over games. De informatie is in het Engels en leid je desgewenst door naar de bron van de informatie.

Downloaden

De Opera GX browser is momenteel nog een beta-versie, maar kun je gewoon al downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.