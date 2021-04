Tele2 komt met weekend-bundel voor onbeperkt internet

T-Mobile mag dan wel Tele2 overgenomen hebben, de van oorsprong Zweedse provider staat voor de rest nog altijd op zichzelf. Nu komt het bedrijf met de Unlimited Data Elk Weekend-bundel, waarbij je ieder weekend onbeperkt kunt internetten voor een vast bedrag per maand.

Tele2 weekendbundel voor onbeperkt internet

Klanten van Tele2 kunnen vanaf nu kiezen voor een nieuwe bundel. Het gaat om de bundel die de naam ‘Unlimited Data Elk Weekend’ heeft gekregen en je de mogelijkheid geeft om in het weekend onbeperkt te internetten. Het is een bundel die je iedere maand zelf kunt aan- of uitzetten. Het bedrag komt uit op 5,00 euro per maand. De bundel met onbeperkt internet gaat in op vrijdag om 18:00 uur en eindigt op zondag om 23:59 uur.

Tele2 laat je de bundel afsluiten als je beschikt over een nieuwe abonnementsvorm, welke vorige maand gepresenteerd werd. Hierbij dien je een abonnement te hebben met 5, 10 of 20GB aan data. Dit betekent dat klanten met een 1 of 2GB bundel buiten de boot vallen. Zij kunnen eventueel, om gebruik te maken van de Unlimited databundel voor het weekend, wel upgraden naar de 5GB bundel.

Het onbeperkt internetten geldt alleen voor binnen Nederland. Klanten die de weekendbundel hebben, krijgen 3GB bovenop hun te besteden databundel voor in de EU. Overigens geldt bij de Unlimited Data Elk Weekend bundel een dagelijkse grens van 8GB. Wanneer je deze bijna verbruikt hebt, kun je een BundelBooster met 2GB data activeren. Hier zijn geen kosten aan verbonden en ook kun je zo vaak als je zelf wilt de booster activeren. De bundel afsluiten kan in je Mijn Tele2-account. Nieuwe klanten kunnen de bundel direct activeren bij het aangaan van een nieuw contract. Informatie vind je op de website van Tele2.