Google gaat oude apps verbergen in Play Store: dit gaat er gebeuren

Een wijziging wordt doorgevoerd in de Google Play Store. Applicaties die lange tijd niet zijn bijgewerkt, zullen niet meer opduiken in de zoekresultaten. De maatregel moet de beveiliging verder verbeteren op het Android-besturingssysteem, zo stelt Google.

Veranderingen in Google Play Store

Google gaat een wijziging doorvoeren die vergaande gevolgen kan hebben. Applicaties die lange tijd niet meer bijgewerkt zijn, zullen verborgen worden in de Play Store van Android. Het zou gaan om een wijziging die vanaf 1 november 2022 ingevoerd wordt. Apps en games die twee jaar niet geüpdatet zijn, zullen verborgen worden bij een zoekopdracht.

Op deze manier wil Google gebruikers beter beschermen. Bij oudere apps is er vaak geen ondersteuning voor nieuwe beveiligingseisen. Applicaties moeten vanaf de genoemde datum gericht zijn op Android 11 of een nieuwere versie. Google wil dat ontwikkelaars bij nieuwe applicaties maximaal één Android-versie achterlopen. Dit betekent dat wanneer Android 13 officieel vrijgegeven is, de apps gericht moeten zijn op Android 12 of nieuwer.

In principe is het voor ontwikkelaars niet nodig om allerlei nieuwe features toe te voegen, wanneer het API-level is verhoogd naar de nieuwe versie, zou dit in principe al voldoende moeten zijn. Volgens berichten is het echter niet voor elke app zomaar mogelijk om het API-niveau op te hogen. Apps die verborgen worden in de zoekopdrachten, worden niet verwijderd uit de Google Play Store.