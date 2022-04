Android beveiligingsupdate april 2022: 44 patches en Pixel-verbeteringen

Google heeft een nieuwe security-patch vrijgegeven voor Android. Met beveiligingsupdate april 2022 worden ruim veertig patches doorgevoerd. Daarnaast zijn er Pixel-specifieke fixes en verbeteringen.

Beveiligingsupdate april

Een nieuwe beveiligingsupdate is beschikbaar gesteld voor Android. Voor de Samsung Galaxy S22-serie werd deze update onlangs al uitgerold, als eerste serie, nu is hij voor Android-breed aangekondigd. Google heeft in totaal 44 patches klaarstaan met de vierde security-patch van dit jaar.

Zoals iedere maand wordt er onderscheid gemaakt in de patches. Zo is niet elke patch, voor elk toestel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gebruikte processor en andere componenten in een telefoon. Bovenop de patches van Google, hebben fabrikanten vaak nog hun eigen patches eraan toegevoegd.

Pixel

Voor de Pixel-devices zijn er nog enkele andere verbeteringen die de april-update met zich meebrengt. De changelog van de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.

Battery & Power

Additional improvements for wireless charging performance with certain accessories *[2].

Camera

Fix for issue causing front-facing camera preview in certain apps to appear zoomed in *[2].

Fix for issue occasionally causing green screen to appear in camera preview *[2].

User Interface

Fix for crash in System UI while using apps in Picture-in-Picture (PIP) mode in certain conditions *[1].

Fix for issue causing error message to display when setting up certain live wallpapers *[1].

Fix for issue causing notification shade and Quick Settings to appear invisible after changing wallpaper in certain conditions *[1].

Fix for issue occasionally causing animation to display incorrectly when canceling a search in the app drawer *[1].

Fix for issue occasionally preventing navigation in overview screen while TalkBack is active *[1].

Fix for issue occasionally preventing recents button to show the overview while using 3-button navigation with third party launchers *[1].

Heb jij de update?

Krijg jij de update binnen op je smartphone of ander apparaat? Dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, liefst samen met een screenshot!