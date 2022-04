Android Update Bulletin week 13: deze toestellen kregen updates

Updates verschijnen er vaak in vele soorten en maten. Ook in de afgelopen week hebben we weer een reeks updates mogen verwelkomen op de Android-apparaten. Die zetten we op een rij in het Android Update Bulletin van week 13.

Android updates in week 13

In de dertiende week van 2022 zijn er weer de nodige updates uitgerold. Updates naar Android 12, beveiligingsupdates of ander soort updates; ze kwamen er allemaal aan. Zoals je van ons gewend bent, zetten we precies op een rijtje welke smartphones en Android-apparaten in de afgelopen week een nieuwe update hebben mogen ontvangen. Het is tevens reden voor een klein feestje; precies een jaar geleden verscheen de eerste editie van het Android Update Bulletin.

Motorola

Nokia

Nokia G20: beveiligingsupdate maart 2022

Nokia 5.4: beveiligingsupdate maart

OnePlus

OnePlus 10 Pro: eerste update met bugfixes voor WiFi, systeem en camera

OnePlus 9: Android 12 met maart-update

OnePlus 9 Pro: Android 12 met maart-update

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, stuur ons een mailtje met een screenshot zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!