Android Update Bulletin week 23: deze toestellen kregen updates

Op zondag vind je altijd twee rubrieken terug op DroidApp: onze 'Vergeten'-rubriek en het Android Update Bulletin. In dit artikel zetten we op een rij welke updates er zijn verschenen voor de verschillende Android-devices.

Android updates in week 23

In de 23e week van het jaar 2025 zijn weer meerdere updates uitgerold. Ook deze week lees je in het Android Update Bulletin, welke Android-toestellen bijgewerkt zijn met een update. We kunnen voor deze rubriek jouw hulp goed gebruiken! Goed nieuws is er ineens vanuit de EU. Over twee weken gaat nieuwe regelgeving in, waarbij de EU fabrikanten verplicht tot langere tijd updates.

Krijg je een update binnen? Dan ontvangen we graag een mailtje van je, samen met een screenshot, zodat we hem kunnen meenemen in de berichtgeving. Stuur je mail naar redactie@droidapp.nl.

Motorola

Motorola Razr 60: beveiligingsupdate mei

Motorola Razr 60 Ultra: beveiligingsupdate mei

Samsung