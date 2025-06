Nieuwe EU-regels per 20 juni: langer updates, betere duurzaamheid en energielabel

De Europese Unie komt met nieuwe wijzigingen in de regelgeving voor onder andere smartphones en tablets. Apparaten moeten langer bijgewerkt worden met updates. Daarnaast verandert er het één en ander op het gebied van milieueisen met de aanwezigheid van een energielabel.

Smartphones krijgen langer updates

Vanaf 20 juni 2025 gelden in de Europese Unie nieuwe regels voor smartphones en tablets die gericht zijn op een langere levensduur en betere repareerbaarheid van elektronische apparaten. De maatregelen maken deel uit van twee EU-verordeningen: die voor energie-etikettering en ecodesign. Eerder werd de USB-C poort al verplicht op nieuwe apparaten. Ook dit was een maatregel die door de EU werd bepaald.

Centraal in de nieuwe regelgeving staat de verplichting voor fabrikanten om softwareondersteuning langer aan te bieden. Bedrijven moeten voortaan besturingssysteem- en beveiligingsupdates leveren tot ten minste vijf jaar na het moment waarop het laatste toestel van een model in de winkel verkrijgbaar was. Dit is een verschuiving ten opzichte van het huidige beleid, waarbij de ondersteuning vaak wordt gerekend vanaf de lanceringsdatum van het toestel.

Vooral merken die updates momenteel beperken tot een kortere periode, zoals Xiaomi en Motorola, zullen hun beleid mogelijk moeten aanpassen. Voor koplopers als Samsung en Google, die al zeven jaar updates aanbieden voor bepaalde toestellen, kan de maatregel betekenen dat ze hun verkoopstrategie moeten herzien. Een alternatief zou zijn om oudere modellen sneller uit de verkoop te halen.

Batterij

Naast softwareondersteuning leggen de nieuwe regels nadruk op fysieke duurzaamheid. Zo moeten batterijen minimaal 800 laadcycli doorstaan en daarbij ten minste 80% van hun capaciteit behouden. Verder gelden er vereisten op het gebied van water- en stofbestendigheid, evenals bescherming tegen vallen en krassen.

Reserveonderdelen

Een ander belangrijk onderdeel van de richtlijn betreft de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Fabrikanten zijn verplicht om essentiële onderdelen – zoals schermen en batterijen – binnen vijf tot tien werkdagen te leveren, tot wel zeven jaar na het einde van de verkoop van een model. Ook moeten professionele reparateurs toegang krijgen tot benodigde software en firmware, zonder bijzondere beperkingen.

Energielabel

Een opvallende toevoeging is het verplichte energielabel voor alle nieuwe smartphones en tablets die in de EU op de markt komen. Dit label toont onder andere de energie-efficiëntie (geschaald van A tot G), de verwachte batterijduur, de beschermingsgraad tegen stof en water (zoals IP-certificering) en een score voor repareerbaarheid.

Volgens de Europese Commissie kunnen deze maatregelen ertoe leiden dat tegen 2030 jaarlijks bijna 14 terawattuur aan energie wordt bespaard – vergelijkbaar met het jaarlijkse stroomverbruik van miljoenen huishoudens.

De regels gelden uitsluitend voor nieuwe modellen die vanaf 20 juni 2025 op de Europese markt verschijnen. Apparaten die vóór die datum zijn uitgebracht, vallen buiten deze nieuwe regels.