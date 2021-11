Google begint met verspreiding van nieuw webdesign voor Play Store

Bij verschillende gebruikers ziet de Google Play Store website er anders uit. Het werd tijd, want het ontwerp van de webversie van de Google Play Store was toch wel wat verouderd te noemen. Wat brengt het nieuwe ontwerp?

Nieuw webontwerp voor Play Store

De webversie van de Google Play Store krijgt een flinke make-over. De eerste screenshots van het nieuwe ontwerp zijn nu opgedoken, doordat bij sommige gebruikers het nieuwe design al te zien is. Het design doet denken aan een vergrote versie van de Google Play Store app zoals je die al op je smartphone kunt vinden. Dit betekent veel witruimte, grotere afbeeldingen en wat meer overzicht. De zoekbalk is vervangen door een vergrootglas, welke je in de rechterbovenhoek terug kunt vinden in de website.

Bovenin beeld heb je toegang tot de verschillende soorten content. Denk aan games, apps, films en boeken. De zijbalk die we nu nog terugvinden in de webversie is dus bij het nieuwe ontwerp niet terug te vinden. Zoek je naar apps, kun je bijvoorbeeld filteren op het apparaat dat ondersteund wordt. Denk aan de Chromebook, de smartphone of de tablet. Ook kun je specifiek zoeken naar apps voor je (Android) Auto of je smartwatch. Het sorteren behoort tot de mogelijkheden in de nieuwe webversie van de Google Play Store.

Klik je op je profielfoto, heb je daar een instellingenmenu. Hier kun je terecht voor je abonnementen, betaalmethoden, je verlanglijst en de andere nuttige functies.

Het is nu afwachten wanneer Google de nieuwe vormgeving voor de webversie van de Google Play Store uitrolt. Hier op de redactie zien we hem nog niet terug.