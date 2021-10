Google Play Store app in Material You: zo ziet dat eruit

Android 12 is af; de aankondiging van de nieuwe Android-versie was vorige week. Steeds meer Google-apps worden in het nieuwe Material You-jasje gestoken. Google begint nu ook met het updaten van de Google Play Store in de Material You-skin. Hoe ziet dat eruit?

Google Play Store in Material You

In de afgelopen tijd zijn al een aantal applicaties van Google in een moderner jasje gestoken. Zo zagen we dit onder andere terugkomen bij Gmail en Google Foto’s. Het gaat hierbij om de Material You-skin die we kennen uit Android 12. Deze nieuwe stijl komt nu ook naar de Google Play Store applicatie op je Android-device. Bij verschillende gebruikers is de nieuwe interface al te zien, zo wordt duidelijk uit de berichten.

Dat we te maken hebben met het nieuwe design, wordt duidelijk uit de verschillende elementen. Dit betekent een pilvormige zoekbalk, een grotere navigatiebalk onderin beeld met pilvormige knoppen en ondersteuning voor dynamische thema’s. Door deze ondersteuning worden de accentkleuren in de app aangepast aan die van de ingestelde achtergrond op je telefoon. Het lijkt erop dat Google nog bezig is met het doorvoeren van de wijzigingen in de app. Nog niet alle onderdelen zijn namelijk aangepakt, en de veranderingen zijn voor nu beperkt tot die op de homepagina.