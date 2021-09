Nieuwe Gmail-app met Material You-design uitgerold naar iedereen: is het mooi?

Google is vannacht begonnen met de uitrol van een nieuwe versie van de Gmail app. Het inmiddels beroemde ‘Material You’ design komt hier tot haar recht, maar niet iedere gebruiker zal er blij mee zijn.

Gmail in Material You

In de laatste dagen en weken zijn er steeds meer applicaties getoond, waarbij het Material You-design te zien is. Begin deze maand kregen we te zien hoe Gmail voor Android er uit zou komen te zien in het nieuwe design. Nu is het moment dat de nieuwe interface ook daadwerkelijk uitgerold wordt naar de gebruikers. Dit resulteert in een nieuw Material You-design voor de Gmail app op je Android-apparaat.

De nieuwe wijzigingen zijn direct zichtbaar. Voor toestellen met Android 12 worden de kleuren van de app aangepast in die van de kleuren van de wallpaper. Voor toestellen met Android 11 en lager wordt een standaard blauwe kleur gebruikt. Dit is terug te zien aan de knoppen, maar ook aan de labels die aan een mail worden gehangen. Verder zien we de pilvormige selectie van welk item in de navigatiebalk gekozen is. Desgewenst kun je het Chat-gedeelte uit de navigatiebalk halen, (en hier) zodat de navigatiebalk in Gmail verborgen is.

Bij het opstellen van een e-mail valt op dat Gmail voor Android ook een nieuw font heeft gekregen. Het lettertype is iets anders dan dat dat voorheen was. Er is geen mogelijkheid om terug te gaan naar het oude design. We hebben al de nodige signalen gekregen van gebruikers dat ze de nieuwe interface niets vinden, persoonlijk vind ik het ook maar een matige vooruitgang, al kan het wennen zijn.