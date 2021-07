Google brengt herontwerp uit voor 1000 emoji: ook voor Gmail en Android

Zo’n 1000 emoticons gaan er op Android, Gmail en Chrome OS anders uitzien dan hoe we ze tot nu toe gewend zijn. We zien verschillende aanpassingen die zijn gedaan voor de honderden emoji’s. Er worden door Google verschillende aanpassingen gedaan in het ontwerp.

Google vernieuwt emoji

De emoticons zoals we die nu kennen in de verschillende onderdelen van Google, gaan veranderen. Waar we van het weekend al schreven over Emoji 14.0, wordt daar in deze bekendmaking nog niks over verteld. Deze richt zich eerst op de huidige emoticons die beschikbaar zijn. Google rolt een nieuw ontwerp uit voor de in totaal 992 emoji’s. Google zegt dat de nieuwe ontwerpen ervoor zorgen dat ze universeler, toegankelijker en authentieker zijn. Ze moeten daarnaast ook wat flexibeler en nauwkeuriger zijn. Zo is de bekende appeltaart vervangen door een ‘algemene’ taart, die breed geïnterpreteerd kan worden.

Sommige emoji’s zijn ook net wat anders van vormen en meer afgerond. Het moet alles bij elkaar net wat moderner en bijtijds ogen. Google laat ook alvast weten wanneer we de nieuwe emoticons precies kunnen verwachten. In juli nog zullen deze beschikbaar komen in Gmail en Google Chat. Eind juli komen ze naar de Chromebook en Chrome OS. Dit najaar moeten ze naar de toestellen met Android 12 komen.