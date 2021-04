Gmail app voor Android krijgt nieuw chat-tabblad: zo gebruik je hem

Google heeft de Gmail app voor Android voorzien van een nieuwe functie. Vanaf nu kun je in de applicatie het Chat-tabblad activeren en hiermee aan de slag gaan. We leggen je er in dit artikel meer over uit.

Chat-tab in Gmail app

De email-app van Google, Gmail, biedt vanaf nu integratie voor Google Chat, de berichtendienst van Google zelf. Eerder was de tool al beschikbaar voor degenen met Google Workspace, maar nu dus voor iedereen. Gebruikers kunnen met de chat-functie met anderen chatten via de mail-app. Echter heeft Google ervoor gekozen om de functie niet direct standaard voor iedereen te activeren, maar hiervoor moet je dieper de instellingen induiken.

Je kunt Gmail Chat activeren door in Gmail te gaan naar de zijbalk > Instellingen > het Gmail-account te selecteren, en daar te kiezen voor de optie Chat. Er staat achter dat het gaat om vroegtijdige toegang, wat aangeeft dat het nog niet volledig uitontwikkeld is en er wellicht nog bugs in kunnen zitten. Vervolgens wordt de app opnieuw gestart en kun je naar je chatoverzicht. Een andere optie onderin beeld is Chatruimten, warbij je bijvoorbeeld een groep kunt starten met vrienden of collega’s. Via dezelfde stappen kun je de Chat ook weer uitschakelen.