Google geeft Gmail-gebruikers meer privacy-opties voor slimme features

Google is begonnen met het tonen van extra privacy-instellingen aan gebruikers van Gmail. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om slimme functies uit te schakelen of andere opties niet te gebruiken.

Privacy-opties voor slimme features

Google’s maildienst Gmail staat bol van de slimme mogelijkheden en opties. Voor deze slimme opties maakt Google gebruik van verschillende algoritmes. Functies die hier deel van maken zijn bijvoorbeeld Smart Compose waarbij tekst voorgesteld kan worden. Ook functies zoals het automatisch je berichten filteren en categoriseren en verschillende andere opties. Daarnaast is een optie die automatisch je facturen terug laat komen in de Google Assistent en reserveringen voor je hotel of restaurant in Google Maps.

Bij verschillende gebruikers is er reeds een pop-up opgedoken waarbij gebruikers de opties in- en uit kunnen schakelen. Het is al langer mogelijk om deze opties aan te passen, maar nu heeft deze met een pop-up een veel prominentere plek gekregen. Google wil gebruikers zo een bewuste keuze laten maken.

Gebruikers die de instellingen zelf nog aan willen passen, zonder de pop-up, kunnen terecht in Google My Account via deze link.