Google laat je kiezen of je audio-opnamen wilt opslaan

Google heeft gebruikers een e-mail gestuurd waarin het meer informatie geeft over je spraak- en audio-opnamen. Gebrukers krijgen hiermee meer te zeggen over de privacy.

Google: opslaan audio-opnamen

We kwamen vorig jaar te weten dat medewerkers van Google zonder dat gebruikers het wisten mee konden luisteren met de Google Home-speakers. De audio-opnames zouden gebruikt moeten worden voor het analyseren en verbeteren van de dienst.

In een e-mail wordt gebruikers nu gevraagd of ze willen dat Google de audio-opnamen mag gebruiken voor het verbeteren van de dienst. De Google Assistent kan dan nog beter de gesproken taal begrijpen. De instelling is nu uitgezet, maar kan dus ingeschakeld worden.

Google zegt het volgende over wat de update betekent;

Eenvoudige bediening voor de Google Assistent en andere apps : De geüpdatete instelling voor audio-opnamen maakt deel uit van je Web- en app-activiteit, waarmee je activiteiten zoals je zoekopdrachten kunt opslaan in je Google-account. Als de instelling voor audio-opnamen is ingeschakeld, wordt de audio van je interacties met de Google Assistent, Zoeken en Maps opgeslagen. Deze audio-opnamen kunnen door ons worden beoordeeld om het spraakbegrip van onze producten te verbeteren. Deze geüpdatete instelling is niet van toepassing op andere Google-services of op audiogegevens die op je apparaat zijn opgeslagen.

Je kunt er op elk moment voor kiezen om audio-opnamen te verwijderen: Google verwijdert regelmatig audio-opnamen die met deze instelling zijn opgeslagen wanneer ze niet nodig zijn voor de ontwikkeling van producten en technologieën. Je kunt ook naar activity.google.com gaan als je jouw audio-opnamen handmatig wilt verwijderen uit de Google Assistent, Zoeken en Maps. Je kunt er ook voor kiezen om de audio-opnamen automatisch doorlopend te verwijderen als onderdeel van de functies voor automatisch verwijderen van je web- en app-activiteit.

Je kunt zelf de instellingen nalopen via deze link van Google.