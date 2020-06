Google verwijdert zoekgeschiedenis (nieuwe) gebruikers na 18 maanden: zo pas je het zelf aan

Google neemt nieuwe maatregelen rondom de standaard instellingen voor Google-accounts. De zoek- en locatiegeschiedenis zal bij nieuwe gebruikers automatisch na 18 maanden verwijderd worden.

Google-account zoekgeschiedenis

Google heeft de standaard instellingen voor het opslaan van de zoekgeschiedenis herzien. Bij degenen die vanaf nu een account aanmaken bij Google, wordt de zoekgeschiedenis na 18 maanden automatisch verwijderd. Het gaat hierbij om zoekgeschiedenis op de website, maar ook om locatiegegevens via bijvoorbeeld Google Maps en spraakopdrachten die je doet via Google Home. De geschiedenis van YouTube wordt na 36 maanden automatisch gewist.

Tot nu toe was er geen maximum termijn voor de periode waarin Google gegevens bewaarde. Google gaf hierover aan; ‘zolang dit nuttig is voor de gebruiker’. Overigens hebben gebruikers wel de mogelijkheid zelf een termijn in te stellen van 3 maanden of 18 maanden. Deze wordt nu voor nieuwe gebruikers dus op 18 maanden gezet. Bij degenen die al een account hebben, wordt de standaard instelling niet automatisch aangepast.

Ben je in het bezit van een Google-account en wil je deze instellingen graag aanpassen, dan kun je dat doen via het Google Dashboard via deze link. Daar vind je ook alle zoekgeschiedenis bij Mijn Activiteit.