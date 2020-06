Google Keen: nieuwe app is slimmere versie van Pinterest

Google heeft een nieuwe applicatie uitgebracht waarin je al je interesses kunt bundelen. Het kan gezien worden als een alternatief voor Pinterest, maar dan met een aantal extra’s.

Google Keen

In de Google Play Store vind je vanaf nu een nieuwe applicatie van Google’s experimentele afdeling ‘Area 120’. De applicatie heeft de naam Google Keen meegekregen en kan gezien worden als een verzamelplaats voor dingen die je interessant vindt, zoals je dat al kent van Pinterest.

Op het startscherm krijg je alvast wat suggesties te zien van dingen die je kunt volgen. Daarbij kun je ook de zoekfunctie gebruiken en zelf op zoek gaan naar interessante onderwerpen die door anderen zijn aangemaakt. In Google Keen vind je ook de optie terug om zelf een Keen aan te maken en zo je eigen interesses op te speuren. Je kunt er zelf voor kiezen om deze privé te houden, of ook voor anderen (of via een unieke link) beschikbaar te stellen.

De kracht van Keen zit hem in de kunstmatige intelligentie (AI) waarmee Google zelf onderwerpen selecteert die bij je Keen passen. Je Keen kun je zelf voorzien van trefwoorden waar Google dan rekening mee houdt. Daarbij kun je zelf tekst of een link toevoegen. De beste items die je hebt gevonden voeg je toe aan het ‘Gems’ tabblad. Hierin zet je je favoriete stukken. De artikelen en inhoud moet dus in de komende tijd beter worden door AI.

We moeten wel zeggen, de app staat nog in de kinderschoenen. Hij voelt niet zo smooth aan als een echte app, want Keen maakt gebruik van Chrome. Je kunt de app gratis gebruiken door in te loggen met je Google-account. De Google Keen app kun je downloaden uit de Play Store via onderstaande button. Je kunt ook de webversie gebruiken.